مصرع طفل سقط من شرفة الطابق الرابع بمنزله فى سوهاج

لقى طفل بمركز أخميم مصرعه، سقط من شرفة الطابق الرابع بمنزله، وتم نقل الجثة للمستشفى.

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا يفيد أنه وردت إشارة من مستشفى سوهاج الجامعى لمركز أخميم، بوصول الطفل ( آ . م 4 أعوام )، مصابا بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ، إدعاء سقوط من علو، وتوفى عقب وصوله، وأفاد والده ( م . ع 35 عاما ) عامل، ووالدته ( آ . ع 23 عاما ) ربة منزل، قيام نجلهما بالقفز من شرفة شقتهما بالطابق الرابع لرغبته فى الخروج مع والده ورفض الأخير ذلك، مما أدى لإصابته التى أودت بحياته، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.