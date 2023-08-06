مقتل ستة أشخاص وفقدان أربعة جراء الأمطار الغزيرة بشمال شرقي الصين

قتل ستة أشخاص فيما لا يزال أربعة آخرون في عداد المفقودين بعدما ضربت أمطار غزيرة مدينة شولان في مقاطعة جيلين بشمال شرقي الصين، وفقا لما قالته السلطات المحلية ليل السبت.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أنه تم إجلاء ما مجموعه 18 ألفا و 916 شخصا، كما تم إنشاء 21 مرفقا مؤقتا لإعادة التوطين. كما أعادت قوات الإنقاذ تشغيل 85 من مرافق الكهرباء و 26 من مرافق الاتصالات.

وتواصل سقوط الأمطار على مدينة شولان منذ ليل الثلاثاء الماضي. وحتى الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، بلغ متوسط منسوب هطول الأمطار 111.7 ملم.