ترامب: أنا الوحيد الذي يمكنه منع الحرب العالمية الثالثة

ادعى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه الشخص الوحيد الذي يمكنه منع الحرب العالمية الثالثة.

وقال ترامب، في حدث لجمع التبرعات للحزب الجمهوري في ساوث كارولينا، "سوف أمنع الحرب العالمية الثالثة"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وأكد ترامب أن "الأسلحة قوية للغاية اليوم لدرجة أنها يمكن أن تمحو العالم، الأمر الذي سأحرص على عدم حدوثه. وأعتقد أنني الوحيد الذي سوف يكون قادرا على القيام بذلك".

كما أكد ترامب أنه إذا تم انتخابه، فإنه سيصل إلى تسوية سلمية بشأن أوكرانيا قبل أن "يصل حتى إلى سدة الحكم".

وأضاف ترامب "سنقوم بتسويتها على الفور وبشكل عادل. سنعمل على تسوية الأمر بشكل عادل".

وفي وقت سابق، قال ترامب مرارا وتكرارا إن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن يقود البشرية إلى الحرب العالمية الثالثة بأفعاله. كما زعم ترامب أنه سيحل الوضع في أوكرانيا خلال يوم واحد، إذا أعيد انتخابه رئيسا في نوفمبر 2024.