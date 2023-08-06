حرائق الغابات في البرتغال وإسبانيا تدمر آلاف الهكتارات

دمرت العديد من حرائق الغابات في إسبانيا والبرتغال، آلاف الهكتارت من الغابات، في مطلع هذا الأسبوع.

وذكرت سلطات الدفاع المدني البرتغالية، أن حرائق الغابات الأكثر شدة في غرب البرتغال، دمرت 6200 هكتار وأصابت 6 أشخاص، حتى صباح اليوم الأحد.

وجرى إخلاء العديد من القرى، التي هددتها النيران، بينما فرضت قرى أخرى في المنطقة حظر التجوال.

وفي إسبانيا، ذكر مسئولون الليلة الماضية، أنهم سيطروا بشكل كبير على حريق غابات، بالقرب من منطقة "بورتبو" في شمال شرق إقليم كتالونيا، بالقرب من الحدود مع فرنسا.

وغطى الحريق 573 هكتارا.