حملات نظافة بالمواقع السياحية والطبيعية البيئية وأماكن التنزه في مدينة دهب

كثفت الوحدة المحلية بمدينة دهب، حملات النظافة بالمواقع السياحية والبيئية وأماكن التنزه؛ لرفع المخلفات وإزالة الهيش حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة التي تعد من أهم المدن السياحية بمحافظة جنوب سيناء.



وقال اللواء عبدالرحمن بهاء الدين رئيس مدينة دهب، إنه جرى الدفع بمعدات الحملة لعدد من المناطق السياحية؛ لرفع المخلفات منها، ونشر الوعي السياحي بأهمية المحافظة على نظافة المنتج السياحي والبيئة المحيطة بها، لضمان استدامة وحماية المواقع السياحية والبيئية في المدينة؛ لتحسين الخدمات المقدمة لزوار تلك المواقع، وتقديم صورة أفضل عن القطاع السياحي.



وأوضح رئيس المدينة، في تصريح اليوم الأحد، أن الحملة استهدفت منطقة البلوهول، والثري بولز، والجحازة بوادي جني، ومنطقة البيضا بجوار مساكن مبارك القديمة، وتقليم الأشجار وإزالة المخلفات بالحديقة العامة بجوار محطة شرق الدلتا، وجرى رفع أكثر من 80 طن مخلفات.



وناشد رئيس المدينة، المواطنين ضرورة تصوير الأماكن التي يوجد بها تجمعات قمامة أو مخلفات، وإرسالها إلى الصفحة الخاصة بالوحدة المحلية للمدينة لسرعة التعامل معها.



وأكد أنه جرى إطلاق مبادرة "ابدأ بنفسك" والتي تهدف إلى حث المواطنين على الحفاظ على نظافة المدينة، والمساهمة في حملات النظافة التي يجري شنها من قبل الوحدة المحلية؛ لكون مسئولية نظافة المواقع السياحية مسئولية جماعية مشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعات المحلية، وتحتم على الجميع التعاون؛ للحفاظ على الشكل الحضاري الذي يليق بهذه المدينة السياحية الهامة، والتي يشهد إقبالا سياحيا كبيرا.