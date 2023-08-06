قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، إن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى شعبة علوم تبدأ من (88.29 %)، ورياضة (83.41 %)، والأدبية (70.61)؛ بإجمالي أكثر من 112 ألفا طالب.

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إلى استمرار استقبال رغبات الطلاب عبر موقع التنسيق حتى السابعة من مساء يوم الأربعاء، مشيرا إلى جاهزية معامل الحاسبات بالكليات؛ لاستقبال تسجيل رغبات الطلاب ومساعدتهم من قبل المشرفين المتخصصين.

وأشار إلى تخصيص الوزارة مرحلة تنسيق منفصلة للطلاب الحاصلين على شهادات المعادلة العربية والأجنبية، بالإضافة كذلك إلى الشهادات الفنية بالتزامن مع انتهاء تنسيق الطلاب المصريين بالداخل، قائلا: «اطمئن أولادنا من شهادات المعادلة العربية والأجنبية؛ لا داعي للقلق لكم مرحلة منفصلة بعد الثانوية، وأيضا طلاب الشهادات الفنية».

وتابع: «كل الطلاب سيحصلون على أماكن في بالتعليم العالي أيًا كانت المؤسسات التعليمية»، مشيرا إلى توجيه المجلس الأعلى للجامعات مكتب التنسيق بأعداد الأماكن الشاغرة للطلبة بالكليات الحكومية على مستوى المحافظات كافة، معقبا: «لا أحد يستطيع قراءة اتجاهات الطلاب، كل سنة يظهر لنا كلية تريند زي كلية الذكاء الاصطناعي والحاسبات عليهم إقبال شديد».

ودعا من جانبه الأسر المصرية إلى تغيير مفهوم كليات القمة، مؤكدا أن القمة تتمثل في التخصص العلمي الذي يحتاجه سوق العمل خلال الفترة المقبلة، قائلا: «أتمنى الآباء يتركوا الابن يفكر؛ لأن الطالب ذكي وعارف متطلبات سوق العمل وموهبته ومستقبله، لأنه لم يعد هناك ما يسمى كليات القمة».

وأضاف أن اختيار الكليات لدى الكثير من الأسر المصرية تبنى على المجموع وليس الرغبة الشخصية للطالب، قائلا: «في أسر بتستخسر المجموع، وكتابة الرغبات بالكليات بتكون استخسارا في المجموع، حضرت طلبة استخسرت مجموعهم ودخلوا كليات وحولت بعد سنة لكلية ثانية، أتمنى نترك حرية الاختيار للطالب ولا نضغط عليه».