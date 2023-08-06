الصحة الماليزية تبحث توفير تطعيم ضد الأنفلونزا للمواطنين

تعتزم وزارة الصحة الماليزية بحث الحاجة إلى توفير تطعيم ضد مرض الأنفلونزا للمواطنين، ولاسيما أولئك المعرضين للخطر، بحسب ما قالته وزيرة الصحة الدكتورة زليخة مصطفى.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم الاحد عن وزيرة الصحة القول، إنه نظرا لأن عدد الحالات المصابة بالأنفلونزا في البلاد حاليا تحت السيطرة، فلن يتم إعطاء اللقاح خلال المرحلة الأولية إلا للعاملين في الخطوط الأمامية بوزارة الصحة.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت إنه يجب أن تكون مرافق الصحة العامة المتاحة في أنحاء البلاد، قادرة على استيعاب المزيد من المرضى إذا حدثت طفرة في أعداد الحالات المصابة في وقت قريب.