قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، إن الوزارة تعمل قدر المستطاع على تقليل نسب الاغتراب، مشيرا إلى فتح مرحلة التحويلات عقب انتهاء المرحلة الأولى والثانية بحد أقصى 10 % للطلاب الأعلى مجموعا.

ونصح خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، الطلاب بالتأني في كتابة الرغبات، قائلا: «لازم الطالب يركز في تحديد الرغبات، ويكتب كل الكليات في القطاع الذي يرغب دراسته، على سبيل المثال لو عايز كلية هندسة اكتب الـ 27 كلية هندسة».

وأشار إلى حرص الوزارة على توفير مقاعد دراسية بالجامعات لجميع الطلاب الناجحين بالثانوية العامة بدءا من مجموع 50 %، مشيرا إلى تميز مؤسسات الدولة التعليمية بالتنوع بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد الحكومية والخاصة بمختلف التخصصات، لافتا إلى توفير الدولة عدد 6 كليات للدراسة الإعلام و4 كليات للاقتصاد والعلوم السياسية.

ونوه إلى بدء حصول الطلاب على الشهادات والأرقام السرية من المدارس الثانوية الأحد، محذرًا من الاستخفاف بكتابة الرغبات الدنيا، قائلا: «اكتب رغباتك بحرص وعناية، لازم الطالب يتوقع أن الرغبة 75 ممكن تكون كليته»، موضحا أن الترشيح للكليات إلكترونيا وليس ورقيا فيما عدا شهادات المعادلة العربية والأجنبية.

وأوضح أن التوزيع الجغرافي يضم مناطق ثلاثة «أ- ب- ج»، موضحا أن: «المنطقة «أ» تضم المنطقة التعليمية الطالب التي حصل منها على الشهادة الثانوية، والمنطقة «ب» تضم الجامعات القريبة من محيط المحافظة، أما المنطقة «ج» يستطيع كتابة جميع الكليات على مستوى الجمهورية».

وأشار إلى انتظار انعقاد مجلس الجامعات الخاصة الأهلية؛ لوضع الحدود الدنيا للقطاعات المختلفة، موضحا أن تقديم الجامعات الخاصة والأهلية؛ خارج مكتب التنسيق إذ يقتصر مكتب التنسيق على الجامعات الحكومية والتكنولوجية والمعاهد بنوعيها.