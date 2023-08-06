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الحكومة العراقية تحجب تطبيق تليجرام لأسباب تتعلق بالأمن الوطني

هديل هلال
نشر في: الأحد 6 أغسطس 2023 - 2:13 م | آخر تحديث: الأحد 6 أغسطس 2023 - 2:13 م

اتخذت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، قرارًا بحجب تطبيق التواصل الاجتماعي «تليجرام»، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع»، قالت وزارة الاتصالات العراقية، إن حجب تطبيق «تيلجرام»، جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها، خلافًا للقانون.

وتابعت: «مؤسسات الدولة، ذات العلاقة، قد طلبت مرارًا من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين».

وأوضحت أن «الأمر يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي»، قائلة إن «الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات».

وذكرت أنها «تؤكد احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها»، معربة عن ثقتها «في تفهم المواطنين لهذا الإجراء».


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