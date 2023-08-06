الرئيس الأوكراني يتحدث عن سقوط ضحايا إثر استهداف مركز لنقل الدم في غارة جوية روسية

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت متأخر من مساء السبت، إنه تم الإبلاغ عن سقوط ضحايا في مركز لنقل الدم في منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا إثر غارة جوية روسية جديدة.

وذكر زيلينسكي عبر قناة إخبارية على تلجرام إن أنباء وردت عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين في المركز في كوبيانسك. دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وتمكنت أجهزة الإنقاذ من إخماد الحريق.

وقال زيلينسكي:"جريمة الحرب هذه وحدها تكشف كل شيء عن العدوان الروسي، إن هزيمة الإرهابيين مسألة شرف لكل من يعطي قيمة للحياة".

وتشن روسيا حربا عدوانية على جارتها أوكرانيا منذ أكثر من 17 شهرا.

وقال زيلينسكي "تم إسقاط بعض الصواريخ. شكرا لمقاتلينا في قوات الدفاع الجوي".

وورد أن روسيا أطلقت قذائف صاروخية وصواريخ كروز في وقت متأخر من يوم السبت.