وفاة سيدة تعرضت للطعن في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، وفاة سيدة، عقب تعرضها للطعن الأسبوع الماضي في متجر في مدينة بوندانج، جنوب سول.



وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أنه تم الإعلان عن وفاة السيدة، وهى في الستينات من عمرها، في المستشفى حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الأحد، وذلك بحسب الفريق الشرطي الذي يحقق في حادث الطعن بشرطة إقليم جيونجي نامبو.



وكان شخص قد قام الخميس الماضي بالاصطدام بالمارة بسيارته خارج متجر، وبعد ذلك هاجم المتسوقين داخل المتجر بسكين.



وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصا، صُنفت حالة 12 منهم على أنها خطيرة. وقد أصيب تسعة أشخاص في الهجوم بالطعن وخمسة أشخاص إثر اصطدام السيارة بهم. وقامت الشرطة على الفور بإلقاء القبض على المشتبه به.