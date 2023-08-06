محافظة أسوان تبدأ تطبيق العمل يوم الأحد من المنزل بنظام «الأون لاين»

تبدأ محافظة أسوان ومديرياتها والهيئات والشركات بنطاقها، اليوم الأحد، تطبيق التوجيهات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن السماح بقيام العاملين بالعمل من المنزل بنظام "الأون لاين" يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس 2023.

يأتي ذلك ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، وفي إطار ما تقتضيه المصلحة العامة وحسن سير المرافق العامة بانتظام، وبناءً على تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس الجاري، وفي باقي أيام الأحد من كل أسبوع من نفس الشهر، يكون العمل من المنزل للعاملين المكلفين بالأعمال الإدارية والمكتبية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء التابعة لها، وكذا المديريات والهيئات والشركات بنطاق المحافظة.

وأوضح محافظ أسوان، أنه يستثنى من ذلك العاملين المكلفين بالأعمال الميدانية، وخاصة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، ونوابهم، وسكرتيري المدن والقرى، وأيضاً مديري الإدارات من شاغلي الوظائف الإشرافية، بالإضافة إلى عمال النظافة والحدائق بالمدن والمراكز، والعاملين بفندقي عروس النيل و6 أكتوبر، وكذا العاملين بمديرتي الشئون الصحية والتربية والتعليم، على أن يحول لمديري المديريتين السلطة التقديرية في تقرير ما يراه مناسباً بشأن عمل بعض فئات العاملين بالعمل من المنزل خلال الأيام المشار إليها، وذلك وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

وأشار أشرف عطية، إلى أنه يضاف إلى ذلك المختصين برصد مخالفات البناء والتعامل معها والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمراكز والمدن والأحياء، ومديرية الزراعة، والإدارات، والجمعيات الزراعية، واللجان المختصة، والمختصين بالتفتيش والمرور على الأماكن المكلفين بالتفتيش والمرور عليها كل في نطاق اختصاصه، والمختصين بمركز شبكات المرافق بالمحافظة "GIS" المكلفين بأعمال ميدانية يستلزمها العمل بالمركز.

ولفت إلى أن العاملين الذين يقومون بالعمل من المنزل ملزمين بإنجاز الأعمال والمهام المطلوبة منهم على الوجه الأمثل، وضمان سهولة التواصل والتفاعل مع الرئيس المباشر وزملاء العمل، وكذا الالتزام بالتواجد في مقر العمل عند الطلب، والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات، مع الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء داخل وخارج المبانِ الحكومية.