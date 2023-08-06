 البحيرة.. إزالة 136 مخالفة إشغال طريق و21 فرشا متنوعا بكفر الدوار - بوابة الشروق
الأحد 6 أغسطس 2023 11:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من أفضل حارس مرمى في الدوري الممتاز موسم 2022 - 2023 ؟
النتـائـج تصويت

البحيرة.. إزالة 136 مخالفة إشغال طريق و21 فرشا متنوعا بكفر الدوار

خميس البرعي
نشر في: الأحد 6 أغسطس 2023 - 11:18 ص | آخر تحديث: الأحد 6 أغسطس 2023 - 11:18 ص
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة، برئاسة اللواء عبد العزيز قطاطو، حملة موسعة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية، وتسبب إزعاجا للمواطنين.

وقال قطاطو، إن الحملة أسفرت عن إزالة 136 مخالفة إشغال طريق "ثابت ومتحرك"، و21 فرشا متنوعا للباعة الجائلين، بعدد من مناطق المدينة من بينها "شارع المحكمة، ومنطقة الميزانة، وشارع الحدائق"، حيث جرى التحفظ على الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة، بإشراف من نواب رئيس المدينة، وبتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك