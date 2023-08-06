شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة، برئاسة اللواء عبد العزيز قطاطو، حملة موسعة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية، وتسبب إزعاجا للمواطنين.



وقال قطاطو، إن الحملة أسفرت عن إزالة 136 مخالفة إشغال طريق "ثابت ومتحرك"، و21 فرشا متنوعا للباعة الجائلين، بعدد من مناطق المدينة من بينها "شارع المحكمة، ومنطقة الميزانة، وشارع الحدائق"، حيث جرى التحفظ على الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة، بإشراف من نواب رئيس المدينة، وبتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.