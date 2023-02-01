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باسم مرسي أولها.. مطالب خاصة لإيهاب جلال في الإسماعيلي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 6 أغسطس 2023 - 9:53 م | آخر تحديث: الأحد 6 أغسطس 2023 - 9:53 م

يبحث إيهاب جلال المدير الفني الجديد لفريق الإسماعيلي، عن تدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد، وذلك لوصع الدراويش على خارطة الطريق الصحيح بعد موسمين كاد ان يهبط فيهم للقسم الثاني.

وتولى إيهاب جلال القيادة الفنية للفريق خلفا لحمزة الجمل، وذلك بعد نهاية موسم الدوري.

وكان للمدرب المخضرم عدة طلبات من الإدارة للموسم الجديد، جاء على رأسها بقاء المهاجم المتمرس باسم مرسي داخل الدراويش وعدم السماح برحيله.

وكانت ترددت أنباء في الأيام الأخيرة عن طلب مرسي الرحيل عن قلعة الدراويش في الصيف الجاري، وهو ما نفاه وكيله الذي أكد علي رغية باسم مرسي في الاستمرار بقميص الإسماعيلي.

وكشف وكيل اللاعب أن باسم مرسي تنازل عن 50٪ من مستحقاته لأجل النادي الإسماعيلي، كما سيقوم بتخفيض نصف قيمة عقده في الموسم الجديد تقديراً للأزمة المالية التي يمر بها الفريق.

وأختتم وكيله أن باسم مرسي يتبقى له موسمين في عقده مع الإسماعيلي، ولا توجد نية لرحيله، خاصة ان الفريق بحاجه لكل اللاعبين، وهو ما يمنعه من التفكير في العروض او الانتقال لنادي اخر.


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