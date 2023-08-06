رئيس حماية البحيرات يكشف أسباب نفوق أسماك بمياه المكس في الإسكندرية

علق الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على الصور المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا؛ بشأن واقعة نفوق كميات كبيرة من الأسماك فوق سطح المياه قبالة ميناء المكس بمحافظة الإسكندرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إن الحادثة تعود إلى تمزق شباك صيد أحد المراكب جراء اصطدامها بكتلة صخرية تحت سطح الماء أثناء عملية رفع الأسماك.

وأشار إلى نفوق كميات منها؛ نتيجة ارتفاع درجة درجات الحرارة عقب اضطرار المركب بعد عدة ساعات إلى قطع الشباك؛ لمحاولة تفريغ السمك وإعادته للبحيرة مرة أخرى، الأمر الذي تسبب في ظهور الأسماك قرب الشواطئ نتيجة حركة الأمواج.

ولفت إلى حصول الجهاز على العينات الأزمة للبدء في إجراءات التحاليل الفورية، نافيا حدوث أية شبهات لتلوث المياه في ظل الإجراءات الدورية المتبعة لتحليل مياه البحيرات المياه على نطاق البحر المتوسط والأحمر والبحيرات المصرية؛ للتأكد من خلوها من مصادر التلوث.

وأشار إلى تسبب ارتفاع درجة الحرارة في انخفاض نسبة الأكسجين في المياه وتعرض الأسماك إلى الاختناق؛ نتيجة الظروف المناخية الصعبة، كاشفا عن ضبط الصياد صاحب الواقعة والمركب واتخاذ الجهات المسئولة الإجراءات القانونية حياله؛ نظرا لمخالفة أماكن الصيد المحددة واختراق القواعد الإرشادية للصيد.