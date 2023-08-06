زيادة كميات النفط الخام العراقي المصدرة إلى الأردن

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، اليوم الأحد، زيادة كميات النفط الخام العراقي المصدرة إلى المملكة من 10 آلاف برميل يوميا إلى 15 ألف برميل يوميا.

وقالت مديرة مديرية النفط والغاز الطبيعي في الوزارة المهندسة إيمان عواد، في تصريح اليوم، أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن الجانب العراقي وافق على زيادة الكميات من بداية الشهر الحالي وبنفس الشروط التعاقدية الواردة في مذكرة تفاهـم تجهيـز النفـط الخام الموقعة بين الحكومتين الأردنية والعراقية بتاريخ الرابع من مايو الماضي.

وأضافت أن الوزارة اتخذت الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة لنقل هذه الكميات من موقع تحميل النفط في العراق "مستودع كركوك الحديث"، إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، وبذلك ستصل الكمية الشهرية المصدرة من النفط الخام العراقي للأردن إلى حوالي 450 ألف برميل شهريا، بدلا من 300 ألف برميل شهريا.

وتأتي الزيادة في كميات النفط نتيجة للمباحثات المثمرة التي عقدت خلال زيارة رئيس الوزراء على رأس وفد وزاري إلى بغداد بتاريخ 24 يوليو الماضي، والتوصل إلى توافق مشترك لزيادة كميات النفط الخام العراقي المصدرة للأردن.