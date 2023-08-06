أرسنال يهزم مانشستر سيتي ويتوج بكأس الدرع الخيرية

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توج فريق أرسنال بلقب كأس الدرع الخيرية للمرة الـ 17 في تاريخه، بعد تخطيه عقبة نظيره مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد.

سجل هدف التقدم لفريق مانشستر سيتي اللاعب بالمر في الدقيقة 77، فيما أدرك هدف التعادل اللاعب تروسار في الدقيقة 90، لينتهى الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وتمكن فريق أرسنال من حسم ركلات الترجيح لصالحه أمام السيتي بنتيجة 4 - 1، ليتوج رسميا بلقب كأس الدرع الخيرية.

وفي سياق متصل، ستنطلق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023 - 2024 يوم الجمعة القادمة بمواجهة بيرنلي ومانشستر سيتي.