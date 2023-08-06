الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين ويأخذ قياسات منزل منفذ عملية تل أبيب تمهيدا لنسفه

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، 8 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وأخذ قياسات منزل منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت في "تل أبيب" الليلة الماضية، تمهيدا لهدمه.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين فلسطينيين، أحدهم أسير محرر، من بلدة "بيت عوا" و"مخيم العروب" بمحافظة الخليل بجنوب الضفة الغربية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم في مدينة "القدس" المحتلة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية "رمانة" حيث كان يعيش الشهيد كامل محمود أبو بكر، الذي نفذ إطلاق نار في تل أبيب أمس، وأسفر عن مقتل شرطي إسرائيلي. وأخذ فريق من سلاح المهندسين تابع لجيش الاحتلال قياسات منزل الشهيد تمهيدا لنسفه.

وحطمت القوات الإسرائيلية محتويات منزل والد الشهيد واستجوبته وأخضعت شقيق الشهيد للتحقيق واستولت على الهواتف المحمولة لسكان المنزل لتفريغ بياناتها.

وخلال عملية الاقتحام لقرية "رمانة"، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من الذين حاولوا التصدي لهم ومنعهم من الوصول لمنزل عائلة الشهيد أبو بكر.