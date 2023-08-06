نائب وزير الخارجية الروسي: يجب على واشنطن تغيير نهجها إذا أرادت العمل مع روسيا بشأن الحد من التسلح

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، لوكالة أنباء تاس الروسية، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى تغيير نهجها في السياسة الخارجية من أجل العمل الحقيقي مع روسيا بشأن الحد من التسلح.

وأضاف ريابكوف "كل شيء يعتمد على واشنطن. إذا كانوا يريدون بعض العمل الحقيقي على هذا المسار، فإنهم بحاجة إلى مراجعة نهجهم الخاص. هذا ببساطة أمر واضح"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

يشار إلى أن ريابكوف صرح في أبريل الماضي بأنه يمكن وصف العلاقات الحالية، بين موسكو وواشنطن، بأنها "منهارة"، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي المسؤول عن ذلك.

وأضاف ريابكوف "أين كانت العلاقات مع الولايات المتحدة في عام 2010، وإلى أين دفعتها إدارة باراك أوباما، ثم دونالد ترامب، ومن ثم جو بايدن، ربما سأصف الوضع الحالي لهذه العلاقات بكلمة واحدة.. انهيار. العلاقات تدمّرت". وشدد على أن "المسؤولية عن ذلك، تقع على عاتق الولايات المتحدة".

وقال ريابكوف "هذا مجرد انعكاس لمسار واشنطن المعادي لروسيا بشكل أساسي، ورفض الولايات المتحدة لدور روسيا المستقل والسيادي على الساحة الدولية، ورفضنا كحضارة ودولة".

وأشار ريابكوف إلى أنه "من الضروري أن يتحرك الأمريكيون من موقعهم الهدام الحالي المعادي لروسيا جذريا، ويبدأوا في إظهار المنطق السليم، وإظهار براعم الوعي بأن هذا المسار كارثي، وأنه من المستحيل التحدث مع روسيا بهذا الشكل، والتصرف بهذه الطريقة أمر غير مقبول، ويجب مراجعة هذا النهج".