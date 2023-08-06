الجيش السوداني: كبدنا قوات الدعم السريع عشرات القتلى في الخرطوم

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أعلن الجيش السوداني "تكبيد قوات الدعم السريع عشرات القتلى وتدمير 10 العربات العسكرية لها" أثناء هجومها على مواقعه في محيط "سلاح المدرعات" جنوبي الخرطوم.

وقال المتحدث باسم الجيش نبيل عبد الله في تسجيل صوتي على "فيسبوك"، إن "قوات الدعم السريع حاولت مهاجمة ارتكازات الجيش في محيط سلاح المدرعات واشتبكت مع قواتنا".

وأضاف: "استطاعت قوات الجيش دحر العدو وتكبيده خسائر كبيرة في الأرواح، عشرات القتلى والجرحى وتدمير 10 مركبات عسكرية".

وفي وقت سابق، أعلنت الدعم السريع أنها "أحبطت محاولة لفك حصار سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم".

وأضافت أن قوات الجيش "حاولت فك الحصار المفروض عليها في محيط سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم واصطدمت بقواتنا التي أحبطت مغامراتهم وطاردتهم إلى داخل معسكرهم، مخلفين وراءهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد والأسرى".