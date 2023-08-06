طارق العشري يكشف صفقات الاتحاد ومصير مابولولو

كشف طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن الصفقات الجديدة التي سيتم تدعيم بها الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال العشري خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه مدربًا للاتحاد السكندري: «لا نسعى للنجوم بل أسعى للتعاقد مع لاعبين لديهم صفات خاصة، وعملنا ورشة عمل منذ أول يوم ونمتلك 8 أفارقة، ولا أملك عصا سحرية ولن أدخر جهدا لعمل فريق محترم، وأطالب الجماهير بالصبر على الفريق والنتائج وسنعمل في صمت وعملنا مجهودا جبارا وفرضنا سرية كاملة على الصفقات».

وتابع مدرب الاتحاد: «الخطة الموضوعة تم وضعها لمدى قريب وهو ثلاث سنوات، ومدى بعيد لمدة خمس سنوات، وأشرف أنا والجهاز الفنى بالكامل على المشروع وعلى الصفقات جميعا ونحتاج إلى مساندة الجماهير ونتحمل مسؤولية كل شىء يتم داخل الفريق الآن».

وأضاف: «ملف الأجانب مهم لدى الفريق لدينا خمسة عناصر فوق السن أي نصف الفريق داخل الملعب، وثلاثة لاعبين تحت السن نسعى لضم عناصر مميزة في هذا الملف تحدث الفارق وتستطيع أن تكون استثمارا داخل النادى فيما بعد»، مضيفًا: «نسعى لضم المواهب من جميع المحافظات وأشرف على ذلك بنفسى وفريق الأمل هو جرعة الحياة لنادى الاتحاد».

وأردف: «تعاقدنا مع عمر صلاح بجانب المهدى سليمان وأنا أعرف عمر صلاح جيدا ودربته في سموحة، والظهير الأيمن بجانب هشام صلاح وهو ضم غنيم لاعب سبورتنج أحد أهم المواهب داخل الإسكندرية، وفى خط الدفاع ضممنا سيف تقا وتواجد مصطفى ومحمد رجب وسنضم لاعبا آخر في هذا المركز مصرى ولاعبا آخر أجنبيا».

وتابع: «استقررنا على ضم مدافع سيصل مصر في خلال 48 ساعة سيكون إيفوارى أو شمال أفريقى ومابولولو سيستمر داخل الفريق وتم رفض جميع العروض على الرغم من الضغط في ذلك».

وأتم: «ثقة محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، تزيدنى إصرارًا على تقديم المزيد لنادى الاتحاد والارتقاء بالفريق الأول، ولدى مشروع مع نادى الاتحاد أسعى لتحقيقه على المستويين الفنى والاستثمارى لإنتاج عمل يليق بنادى الاتحاد وتاريخه».