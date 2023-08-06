كشفت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، تفاصيل إحباط محاولة زواج طفلة تبلغ من العمر 15 عاما بمحافظة الفيوم، وذلك بعد تلقي المجلس بلاغ بالوقعة.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء السبت، أنه بعد تلقي الشكوى، أبلغ المجلس لجنة الحماية العامة بالجيزة للتأكد من صحتها، لافتة إلى أنه تم إبلاغ النيابة التي أمرت بإحضار الأب والذي وقع على تعهد بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية.

وأشارت إلى أنه تمت متابعة الأمر، ولكن وصل لهم معلومات بأن والد الطفلة سافر إلى بلده الفيوم، ليتمم الزواج، منوهة بأنه تم التواصل مع اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الفيوم، وتم التأكد من إقامة احتفالية، وعقد زواج عرفي عن طريق المأذون.

وأفادت بأن الأب والمأذون لاذا بالهرب، وتم ضبط الطفلة وعمها، مبينة أن عم الطفلة وقع على إقرار وتعهد بحسن رعايتها والمحافظة عليها وعدم تعريضها للخطر، حال إتمام إجراءات زواجها، قبل بلوغها السن القانونية.

وأعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إحباط محاولة لزواج طفلة تبلغ من العمر 15 عاما، بإحدى قرى مركز طامية بمحافظة الفيوم، وذلك أثناء تحرير مأذون عقد عرفي بالمخالفة للقانون.

يأتي ذلك في إطار جهود ودور المجلس القومي للطفولة والأمومة بصفته الجهة الوطنية المعنية بشئون الأطفال والمحافظة على حقوقهم.