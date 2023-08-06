 تجديد حبس متهم بقتل شقيقه في قرية عزبة العرب بأسوان - بوابة الشروق
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تجديد حبس متهم بقتل شقيقه في قرية عزبة العرب بأسوان

حماده بعزق
نشر في: الأحد 6 أغسطس 2023 - 7:09 م | آخر تحديث: الأحد 6 أغسطس 2023 - 7:09 م

قررت نيابة كوم أمبو بأسوان، حبس قاتل شقيقه بقرية عزبة العرب، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكان مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، تلقى إخطارًا بوقوع خلاف عائلي بين شقيقين، أسفر عن قتل الأخ الأكبر شقيقه الأصغر بطلق ناري، في قرية عزبة العرب.

وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة؛ لنقل جثة المتوفي.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكان المتهم تمكن من الهرب عقب الواقعة، لكن رجال المباحث بعد تكثيف الجهود ألقوا القبض على قاتل شقيقه الأصغر.


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