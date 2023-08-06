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تم العثور على جثة الطالبة الجامعية المكسيكية في العاصمة الألمانية برلين وذلك بعد فترة من اختفائها.

وأعلنت الشرطة الألمانية مساء أمس السبت أن أحد المارة لاحظ جسما عائما في قناة تيلتوف في منطقة ادلرسهوف وأنه أخطر قوات الإطفاء، وذكرت الشرطة أن من المستبعد وجود طرف خارجي في هذه الواقعة وفقا للشواهد الحالية.

يذكر أن الشابة المكسيكية، 24 عاما، مختفية منذ 22 يوليو الماضي.

من جانبها، كتبت وزيرة الخارجية المكسيكية اليثيا بارثينا على تويتر:" نقف باحترام وتضامن إلى جانب عائلتها في هذه اللحظة الصعبة والمؤلمة، وسنظل بجانبها. سنواصل متابعة التحقيق في الأحداث. خالص تعازينا".

ولا تزال الشرطة تحقق في ملابسات الواقعة. كان أصدقاء الشابة يجرون البحث عن صديقتهم في الفترة الأخيرة باستخدام منشورات وملصقات. وأصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) بلاغا عن اختفائها.

ومع حلول بعد ظهر أمس بدأ الكثير من الناس في برلين في الإعراب عن تضامنهم مع عائلة الطالبة المختفية حيث قاموا بإضاءة الشموع أمام السفارة المكسيكية.

وأعربت عائلة الطالبة في بيان نشرته وزارة الخارجية المكسيكية عن شكرها للدعم والتضامن وقالت: "نرجو احترام ذكرى ابنتنا وألمنا وخصوصيتنا".

وكان الرئيس المكسيكي اندريس مانويل لوبيز اوبرادور أعلن خلال الأسبوع الماضي أن التحقيقات أحرزت تقدما.

وذكرت شرطة برلين مؤخرا أنها تلقت نحو 120 إفادة حول اختفاء الطالبة.