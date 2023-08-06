مسئول بقناة السويس: قرار الرئيس بحفر القناة الجديدة حكيم وأحدث طفرة كبيرة

قال المهندس صبري نصر، رئيس المكتب الفني لهيئة قناة السويس، إن «الهيئة مصرية اقتصادية دولية، ويمر فيها ما بين 10% إلى 12% من تجارة النقل البحري العالمي».

وأضاف خلال لقاء لقناة «إكسترا نيوز»، صباح الأحد، أن «الهيئة ذات ثقل دولي، وبالتالي، فإنه يتم العمل على تطويرها وتنميتها باستمرار»، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 8 سنوات بتطوير القناة عبر حفر قناة موازية «حكيم»، وأحدث طفرة كبيرة.

وتابع رئيس المكتب الفني لهيئة قناة السويس، أن الهدف من القرار هو الحفاظ على وضع قناة السويس ووضع الهيئة والتقدم للأمام، حيث تم عمل ازدواج وحفر قناة بطول 72 كم، وغاطس 24 مترا، يسمح بمرور السفن ذات الغواطس 66 قدما، وهو ما أحدث طفرة كبيرة جدا في عدد السفن المارة بالقناة والدخل.

وحول زيادة السفن المارة بالقناة، أوضح: «قدمنا حوافز تخفيض لجذب الخطوط الملاحية التي تعبر في المجرى الملاحي للقناة، وبسياسة تسويقية مرنة حصلت بعض الخطوط على 75% خصم، أي أننا ربحنا 25% لم تكن تمر لدينا في القناة».