النيابة تنهي آثار الإدارج على قوائم الإرهاب لـ7 مبرئين في خلية ميكروباص حلوان وتضم 19 مدانا للقائمة

قرر المحامي العام الأول رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، إدراج 19 محكوم عليهم في قضية "خلية ميكروباص حلوان" نهائيا على القائمة الرسمية للإرهابيين، فيما قرر إنهاء آثار الإدراج بشأن 7 متهمين حصلوا على حكم بالبراءة في نفس القضية.

يأتي قرار النيابة العامة بناء على حكم محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 14359 لسنة 2016 جنايات البدرشين، والمقيدة برقم 513 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وحكم النقض في الطعن عليه والصادر في أبريل 2021، بمعاقبة المتهمين المدرجين نهائيًا بأحكام تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المشدد وبراءة آخرين -استبعدتهم النيابة من قائمة المدرجين- وكذلك بعد الاطلاع على قرارات الإدراج الصادرة للمتهمين بشأن هذه القضية.

وقررت النيابة إنهاء آثار الإدراج في القرار الذي حمل رقم 8 لسنة 2023 إدراج أحكام إرهابيين، وبدأ العمل من يوم 1 أغسطس الجاري، لكل من: حسام السيد أمين حسن، أسامة إبراهيم حامد محمد، هشام عبد العظيم محمد خزیم، إسلام نور الدين عبد الحميد نور الدين، محمد عبد الحليم محمد عبد الحليم، عمر عباس أحمد حسن، عمر رمضان عمر أحمد سالم، وذلك ما لم يكن أي منهم مدرج على قائمة الإرهابيين بموجب قرار آخر ساری.

فيما أدرجت النيابة المتهمين المدانين بحكم نهائي وبات، بينهم 4 متهمين محكموم عليهم بالإعدام، وتم تنفيذه بالفعل، وهم: محمود محمد عبد التواب مرسي، أحمد سلامة على عشماوى، عبد الله محمد شكرى إبراهيم عبد المعبود، محمود عبد الحميد أحمد جنيدى.

وشمل الإدراج المحكوم عليهم: إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى، محمد سعداوی عبده علی سید، محمد أيمن محمد منير عبد الوهاب، عمر أحمد حسني محمد حسنی، خالد أحمد محمود على نصار، أحمد عادلى لطفى إبراهيم، حسين هلال محمد حسين وهبه، أحمد عبد الحميد أحمد جنيدي، عمار محی الدین حسین محمد، محمود سعيد محمود علي، سمير سعد الدين عبد الحكيم، سامح سعد عبد الحكيم عبد الجواد، طارق على أنور أبو الدهب، هانی خمیس محمد عبد المنعم، أسامة سيد عبد الرحيم بيصار.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين في هذه القضية الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 أبريل 2016، وذلك خلال الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظتي القاهرة والجيزة

ونسبت النيابة لبعض المتهمين توفير المأوى وإخفاء الأسلحة النارية ونقل أوراق بها تعليمات لأعضاء الجماعة، فيما وجهت للبعض الآخر إمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر وأموال والمعلومات، كما استهدف عدد من المتهمين أفراد الشرطة المعيين بكميين الميزان بطريق القاهرة وأسيوط الزراعي مستخدمين في ذلك أسلحة نارية وشرعوا في قتل ضابط الشرطة المعين بالارتكاز الأمني لجسر المرازيق بالتبين، وسرقة مكتب بريد مدينة 15 مايو.