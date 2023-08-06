قيادي سابق بجماعة الجهاد يكشف علاقة خيرت الشاطر بجاسوس إسرائيلي

تحدث نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، عن علاقة خيرت الشاطر بجاسوس إسرائيلي، قائلًا: «اسمه ديفيد، وكان حبيب خير الشاطر ومعه طول الوقت في السجن».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الشاهد»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، مساء السبت: «خيرت الشاطر كان مع هذا الجاسوس طوال الوقت، بحكم أنه لا يتحدث العربية وكان خيرت الشاطر هو من يتحدث معه ويفهم طلباته».

وتابع نعيم، ساخرًا: «الإخوة كانوا يسألونني ليه خيرت قاعد مع الجاسوس طول الوقت، رديت عليهم إن خيرت الشاطر يوثق جماعة الإخوان، وهياخد شهادة ميلاد للإخوان من إسرائيل»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن ما فعلته جماعة الإخوان في سوريا، لم تستطع إسرائيل فعله في كل حروبها مع البلد العربي، مؤكدًا أن جماعة الإخوان الإرهابية استنزفت إقليم سوريا بشكل كبير جدًا، حيث استمر الإرهاب لمدة 20 سنة.

وأكد أن الإخوان يفتتون المجتمع هذا مسلم وهذا مسيحي وهذا شيعي وهذا أمر خاطئ، متابعًا: «أنا رحت سوريا ولبنان ومفيش أي فرق بين الناس».

ونوه أن «جماعة الإخوان الإرهابية تواصلت مع محمد، شقيق أيمن الظواهري، وطلبوا منه أن يأتي بتنظيم القاعدة كله ويستقروا في سيناء؛ حتى تدخل إسرائيل لتقاوم الإرهاب وبعدها تستولي على سيناء».

وروى أن شقيق الظواهري طلب منهم إرسال أموال له، وبالفعل أرسلوا له مبلغ 2.5 مليون جنيه مبدئيًا، مضيفًا عن محاولة استقواء الإخوان بالجماعات الإسلامية والجهاد: «لم يكن استقواء ولكنه استحواذ، لأنهم خافوا أن يبطشوا بهم وتفلت منهم الدولة، وكانوا يلعبون على فكرة العصا والجزرة».