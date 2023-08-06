يحيى الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلا موسيقيا اليوم الأحد، وغدا الإثنين، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات الخاص بمكتبة الإسكندرية.

ويقدم عمر خيرت خلال الحفل باقة متنوعة من مقطوعاته الموسيقية المفضلة للجمهور، ومنها (والله ما طلعت شمس ولا غربت، صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، عارفة، إعدام ميت، غوايش).

كما يستعد الموسيقار عمر خيرت لإحياء سهرة موسيقية بمدينة العلمين الجديدة يوم 10 أغسطس، ضمت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى.