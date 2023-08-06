نبيل نعيم: الإخوان الأب الروحي لكل جماعات الإرهاب

قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إن جماعة الإخوان الإرهابية تُعد الأب الروحي لجميع جماعات الإرهاب؛ ليس فقط على مستوى مصر، بل على مستوى العالم أجمع.

وأضاف «نعيم»، خلال حوار لبرنامج «الشاهد»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء السبت: «هناك عناصر من جماعة الإخوان وقت القبض على سيد قطب، وعند الذهاب لإعدامه كانوا يكبرون، ويصرخون إلى الجحيم يا قطب، عندما شاهد ذلك القيادي شكري مصطفى، كفرهم، فهي جماعة تكفيرية».

وأشار إلى أن «الإخوان يخترعون في الدين ما لم يأتِ الله به من سلطان»، معقبًا: «الدين بيقول الواحد يقول لا إله إلا الله، الإخوان ييجوا ممكن يكفروا حد عشان مش فاهم معنى لا إله إلا الله، رغم إن الإسلام قال من قال مش من فهم، هو يعني لازم الكل يبقى زي ابن تيميه عشان يبقى مسلم؟».

وروى أنه التقى خيرت الشاطر في السجن، عندما تم القبض عليه في قضية سلسبيل، معقبًا: «الإخوان مثل القطيع يجب أن يكون له قائد، وهم من جعلوا خير الشاطر يسيطر عليهم».

ولفت إلى أن خيرت الشاطر لديه نوع من الديكتاتورية، متابعًا: «ده مخليه ثابت في مركزه بالجماعة، و هذا على عكس الجماعات الأخرى السيطرة عليها صعب، وكل واحد أمير نفسه».

وأشار إلى أن الفكر القطبي قائم على التوقف في المسلمين الذين ظاهرهم الإسلام، متابعًا: «ده كلام فاضي طبعًا، لأن الرسول لم يوقف الإسلام على الفهم بل على النطق».

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم الثاني من برنامج الشاهد، في تمام الساعة الحادية عشر مساء، ويكشف «الباز» في الموسم الثاني ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصف قرن من عنف الجماعة الإرهابية في مصر، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعلت الجماعات الإرهابية بمصر على مدار 50 عامًا.