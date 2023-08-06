تقرير: الهند تمتلك رابع أكبر قدرة قائمة للطاقة المتجددة على مستوى العالم

قالت سفارة الهند بالقاهرة، في بيان اليوم، إن قدرات الطاقة المتجددة القائمة في الهند ارتفعت من 115.94جيجاوات في شهر مارس 2018 إلى 172.00جيجاوات في مارس 2023، أي بزيادة حوالي 48%.

ووفقا لبيانات هيئة الكهرباء المركزية الهندية (CEA)، فقد تم توليد 365.60 مليار وحدة من الكهرباء خلال العام 2022-2023، من خلال مصادر الطاقة المتجددة في جميع أنحاء البلاد.

واستنادا إلى "إحصاءات الطاقة المتجددة 2023" الصادرة عن الهيئة الدولية للطاقة، تمتلك الهند رابع أكبر قدرة قائمة للطاقة المتجددة على مستوى العالم.

وأهدى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في أكتوبر 2022، إلى البلاد أول قرية شمسية يتم فيها تخزين الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية في بطاريات في قرية مودهيرا بولاية جوجارات.

وفي إطار المشروع، تقوم محطة طاقة شمسية مركبة على الأرض بقدرة 6 ميجاوات وبطارية بقدرة 15ميجاوات في الساعة ونظام لتخزين الطاقة وأنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح (المركبة على كافة المنازل والمباني الحكومية الممكنة) بتوفير الطاقة الشمسية على مدار الساعة لقرية مودهيرا بأكملها وهي قرية يبلغ عدد سكانها حوالي 6500 نسمة.

وتشتمل القدرة القائمة للطاقة المتجددة في الهند على الطاقة الشمسية (حوالي 70جيجاواط)، طاقة الرياح (حوالي 43جيجاواط) والطاقة المائية (حوالي 50جيجاواط). وقد وضعت الهند نصب عينيها هدف تقليل كثافة الكربون في اقتصاد الدولة بأقل من 45% بنهاية العقد، لتحقيق 50% من الطاقة الكهربائية التراكمية القائمة بحلول عام 2030 من الطاقة المتجددة، وتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2070. وتهدف الهند إلى تحقيق قدرات قائمة من الطاقة المتجددة تبلغ 500 جيجاوات بحلول عام 2030.