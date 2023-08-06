ضبط متهم بالتسبب في وفاة سيدة إثر مشاجرة مع زوجها بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط مدرس؛ متهم بالتسبب في وفاة ربة منزل إثر سقوطها في مشاجرة بينه وبين زوجها بنطاق مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول حنان ج ع ب، 50 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز ديرب نجم، جثة هامدة.

تبين من التحريات الأولية نشوب مشادة كلامية بين زوج المجني عليها المدعو محمد س م، 52 سنة، سائق تروسيكل، وإبراهيم ع غ، 50 سنة، مدرس، بسبب خلافات على الأجرة، وحال حضور زوجة الأول دفعها المدرس فسقطت أرضًا لتفارق الحياة، فيما تم ضبط المدرس المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.