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كشف نوجولو كانتي، لاعب وسط نادي الاتحاد السعودي، سبب الهزيمة التي تلقاها فريقه مساء اليوم السبت من الهلال في ربع نهائي البطولة العربية.

وتلقى فريق الاتحاد هزيمة من الهلال السعودي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن مباريات ربع نهائي المسابقة العربية المقامة في السعودية حتى 12 أغسطس الجاري.

وقال كأنني في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: «المباراة أمام الهلال تصعبت علينا للغاية، وبدانا المباراة بشكل جيد إلى حد ما».

وأضاف: «الهدف الاول استقبلناه من كرة عرضية، والامور تعقدت بعد الهدف الثاني».

وأكمل: «في الشوط الثاني كنا أفضل وسجلنا هدف ولكن لم ننجح في الحفاظ على فارق الهدف واستقبلنا الهدف الثالث».

أما عن حقيقة إصابته.. قال: «تعرضت بالفعل إلى إصابة بسيطة في بداية تعاقدي مع الاتحاد».

وأتم: «اصابتي ليست خطيرة وسأكمل العمل مع الفريق وأكون في أفضل مستوى بالموسم الجديد".