محلل اقتصادي: قناة السويس الجديدة أهم ممر ملاحي صناعي في العالم

قال المحلل الاقتصادي محمد أنيس، إن قناة السويس الجديدة ساعدت في دعم الاقتصاد المصري، وذلك بمناسبة مرور ثمانى سنوات من افتتاح القناة الجديدة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن قناة السويس الجديدة تعتبر أهم ممر ملاحي صناعي في العالم.



وأشار إلى أن القناة الجديدة عملت على توفير الوقت والنفقات الخاصة بشحن البضائع من شرق إلى غرب العالم، لافتا إلى أن هذه الميزة التنافسية التي تحتاج دائما إلى الحفاظ عليها وذلك من خلال الاستعداد الدائم لكل متطلبات التحديث والتطوير المضاف لقناة السويس الجديدة.



ولفت إلى أن العوائد الاقتصادية لقناة السويس تضاعفت بعد التطوير، حيث ساهم إنشاء قناة موازية في تسهيل حركة التجارة العالمية، ومرور سفن ضخمة لم تكن تمر بها من قبل، والحفاظ على تنافسية القناة على المستوى العالمي، عبر تقليل وقت العبور وسرعة نقل البضائع.





