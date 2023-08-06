بلينكن وفيدان يبحثان في اتصال هاتفي ملفات إقليمية من بينها شحن الحبوب

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره الأمريكي أنطوني بلينكن، ملفات إقليمية خلال اتصال هاتفي، من بينها مبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية، اليوم الأحد، بأنها تلقت معلومات من مصادر في الخارجية التركية، تفيد بأن فيدان تلقى أمس السبت اتصالا من نظيره الأمريكي، وأن الوزيرين بحثا المستجدات في منطقة جنوب القوقاز، ومسار التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا.

وبحثا إحياء مبادرة شحن الحبوب (التي رفضت موسكو تمديدها في 17 من يوليو الماضي)، والأمن في البحر الأسود، وتوسيع حلف شمال الأطلسي "ناتو"، بحسب المصادر ذاتها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتهم دول الغرب بعدم الوفاء بشروط الصفقة رغم جهود الأمم المتحدة.

وبدوره، شكر وزير الخارجية الأمريكية، نظيره التركي على دور أنقرة في مبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود، بحسب ما ورد في بيان صدر عن متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، نشر على الموقع الإلكتروني للخارجية الأمريكية.