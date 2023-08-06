قال الدكتور محمد نجيب، من علماء الأزهر الشريف، إن ما يُطلق عليه «بيت الطاعة» لا وجود له في الإسلام سواء القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريف.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، على فضائية «الناس»، اليوم الأحد، أن هذا المصطلح تعارف عليه الناس في زمن مضى، ولا يزالون يعملون به حتى الآن.



وتابع: «لا يوجد أى حديث نبوي عن بيت الطاعة.. بيت الطاعة ليس له أصل، فالقرآن يلزم الزوج بأن زوجته تسكن فى نفس المسكن الذى يعيش، ليس حياة فى الإكراه أو الإجبار فى الإسلام، وبعض الناس أطلقوا على بيت الزوجية السجن الصغير، فى حال وجود بيت الطاعة، هذا أمر مهين».



واستكمل: «بيت الطاعة جاء فى القانون من أحد الفقهاء، أن المرأة تساق إلى الراجل، وهذا أمر غير موجود فى الإسلام، لأن النساء شقائق الرجال، وبيت الطاعة لا يتناسب مع المرأة فى هذا العصر، لما فيه مهانة هذا سكن صغير لا وجود له فى الإسلام».



