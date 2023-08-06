مستشار وزير التموين: ارتفاع احتياطي الذهب من 75 إلى 125 طنا

قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن احتياطي الذهب ارتفع إلى 7.97 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، وذلك بحجم 125 طنًا بعد أن كان 75 طنًا.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن هناك مناطق متميزة للتنقيب عن الذهب في مصر مثل المثلث الذهبي وحلايب وشلاتين.



وأشار إلى وجود سبعة مناجم واعدة مثل منجم السكري للذهب وتساهم جميعها في دعم استقرار الأسواق، مشددا على أهمية زيرو جمارك وتأثيرها الإيجابي الذي قضى على القفزات في الأسعار.



ولفت إلى أن هناك خطة لرفع احتياطي مصر من الذهب إلى 200 طن، ما يعطي قوة دفع للاقتصاد المصري.