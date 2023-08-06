إزالة 4 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية ورفع 264 طن مخلفات بـ«سنورس» في الفيوم

صرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم أنه تم إزالة 4 حالات تعد بالبناء علي الأراضي الزراعية، كما تم رفع 264 طن قمامة ومخلفات في حملات النظافة الصباحية والمسائية.

وأوضح رئيس المدينة أنه تم إزالة حالة بناء بدون ترخيص بقرية منشأة بني عتمان، كذلك منعت الوحدة المحلية بقرية نقاليفة حالة بناء بدون ترخيص خارج الحيز العمراني للقرية، عبارة عن حفر إنشاء أساسات على مساحة 220 مترا، كما أزالت الوحدة حوائط بالطوب الأبيض على قطعة أرض بمساحة (90) مترا خارج الحيز العمراني للقرية، كما تم إزالة أسوار حول قطعة أرض زراعية مساحة 4 قراريط بعزبة عبدالله حبيب بزمام قرية منشأة طنطاوي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين

وأوضح أن حملات النظافة العامة الصباحية والمسائية، أسفرت عن رفع 264 طن قمامة و7 أطنان أتربة من المدينة وقرى المركز.