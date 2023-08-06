كيف يرى الخبراء مشاركة الصين في محادثات السلام الأوكرانية بالسعودية؟

اعتبر خبراء ومحللون سياسيون، أن قرار الصين بالمشاركة في المحادثات الدولية في السعودية التي تهدف لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية يشير إلى تحولات محتملة في نهج بكين، لكنها ليست تحولات جذرية في دعمها لموسكو.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن بكين رفضت المشاركة في محادثات سابقة في الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لذا يرى المحللون أن الصين تشعر بأريحية أكبر بكثير فيما يتعلق بالمشاركة في جهود سلام في السعودية، حتى رغم عدم حضور روسيا ودفع أوكرانيا بخطتها الخاصة.

وتحجم الصين عن التنديد بالحرب التي شنتها موسكو في فبراير 2022، وطرحت في الوقت نفسه خطة لتحقيق السلام، لكن، بحسب "رويترز"، يبدو أن بكين تواجه بعض الحقائق المريرة مع استمرار الصراع لفترة أطول.

وقالت مديرة برنامج الصين في مركز ستيمسون للأبحاث في واشنطن، يون سون، إن "بكين تميل أكثر صوب جهود السلام، لكنها تعلم أيضاً أن الغرب ليس من المرجح أن يتقبل مبادرة سلام تقودها هي في هذه المرحلة".

وأضافت سون: "لا تريد بكين أن تتغيب عن مبادرات سلام أخرى ذات مصداقية تقودها دول ليست غربية".

وكانت وزارة الخارجية الصينية، قد قالت، الجمعة الماضية، إن مبعوث السلام لي هوي سينضم لمسئولين من نحو 40 دولة في جدة؛ لإجراء محادثات يأمل ممثلو أوكرانيا والغرب أن تؤسس لمبادئ محورية تؤدي في النهاية لتسوية لإنهاء الحرب.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلبات "رويترز" للحصول على تعليق في مطلع الأسبوع.

وبدوره، وصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا مشاركة لي هوي في المحادثات بأنها "انفراجة مهمة"، وفقا لما نقلته وسائل إعلام أوكرانية.

من جهته، يرى الباحث في العلاقات الدولية في شنغهاي، شين دينج لي، أن على الصين أن تبحث عن تعاون دولي دون أن تسرع وتيرة أي انهيار في روسيا.

وقال دينج لي: "يمكن أن نطرح آراء مختلفة، كما يمكننا أيضاً أن نطرح بعض المقترحات بشأن تعزيز مشترك للتسوية السياسية المبكرة والمناسبة للمشكلات التي نراها".

ورغم أن تلك الخطوة الصينية مفيدة لصورتها العامة، رأى المحلل لي مينح جيانج الأستاذ المساعد في العلاقات الدولية في كلية "إس.راجاراتنام" للدراسات الدولية في سنغافورة أن بكين ستسعى لموازنة دقيقة لمواقفها.

وقال جيانج، إنها تريد أن يكون لديها فهم أفضل لمواقف الأطراف الأخرى، و"إنها على الأرجح أيضاً تحاول استكشاف مساحة للتأقلم لنفسها ولقدرتها على المناورة".

ويحدث هذا التحول في موقف الصين في وقت رصد فيه محللون استياء متصاعداُ من جانبها من طول أمد الحرب، وقصف روسيا مؤخرا لموانئ حبوب أوكرانية.

ورأى الباحث في مركز "بول تساي" الصيني بكلية الحقوق بجامعة ييل، موريتز رودولف، أن "الوضع الآن أصبح معقدا بشكل متزايد بالنسبة لبكين لتناور فيه؛ إذ أن تصعيد الحرب يؤثر بشكل مباشر على المصالح الاقتصادية والسياسية للصين".