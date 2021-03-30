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أعداد جريدة الشروق
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اليمن: وفاة قائد عسكري حوثي بارز مدرج على لائحة العقوبات الدولية

صنعاء (د ب أ)
نشر في: الأحد 6 أغسطس 2023 - 3:49 م | آخر تحديث: الأحد 6 أغسطس 2023 - 3:49 م

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الأحد، وفاة أحمد علي حسن الحمزي، قائد قواتها الجوية والدفاع الجوي، المدرج على لائحة العقوبات الدولية، ولائحة الإرهاب الأمريكية.

وقالت جماعة الحوثي، في بيان نعي لها، "إن حمزة توفي بعد معاناة مع المرض "دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأدرج الحمزي نهاية العام الماضي في قائمة العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، باعتباره "لاعبا رئيسيا في الجهود العسكرية الحوثية التي تهدد الأمن والاستقرار والسلام في البلاد".

كما أدرجته الولايات المتحدة في مارس 2021 على "لائحة الإرهاب"، إلى جانب منصور السعدي، قائد القوات البحرية التابعة للجماعة.

وقالت الخارجية الأمريكية حينها، إن الحمزي والسعدي، "تلقيا تدريبات في إيران ويشرفان على برنامج الطائرات المسيرة والأسلحة الإيرانية الصنع لاستخدامها في حرب اليمن".


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