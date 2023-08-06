وزير الزراعة يتابع تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتنمية الثروة السمكية والبحيرات

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعاً مع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة،

والدكتور صلاح مصيلحى رئيس جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز؛ لمراجعة الموقف التنفيذى لإجراءات تنمية الثروة السمكية تنفيذا للتكليفات الرئاسية فى هذا الشأن، وذلك فى إطار متابعة التنفيذ بقطاعات وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى.



واستعرض الاجتماع، المستجدات فى خطة تطوير المفرخات والبحيرات والإجراءات التى تمت فى تطوير مفرخات بحيرة السد العالى وباقي مفرخات المياه العذبة، فضلا عن خطة إنشاء مفرخات المياه المالحة لتوفير زريعة الأسماك المطلوبة للاستزراع السمكى البحرى والبحيرات.



كما تم مناقشة موقف الأقفاص البحرية التى تم طرحها للمستثمرين ودراسة المعوقات التى تواجه التنفيذ وكذلك دراسة معوقات إنشاء مفرخين فى البحر الأحمر وبحيرات بحيرة المنزلة.



وخلال الاجتماع أيضا تم عرض الموقف التنفيذى لتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير وشدد على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحصيل أموال الدولة وتجديد عقود الإيجار.



كما شدد وزير الزراعة، على ضرورة وضع آليات لالقاء الزريعة فى نهر النيل وفروعه والبحيرات بالاشتراك مع المحافظين والجهات المعنية، وكذلك حسن استغلال أصول الدولة غير المستغلة والإسراع فى إجراءات طرحها لإشراك القطاع الخاص فى تشغيلها بأحدث الأساليب.



وأكد ضرورة عرض تقرير شهري بالموقف التنفيذى وعرض المعوقات التى تواجه التنفيذ والحلول المقترحة لاتخاذ اللازم بشأن الإسراع في الخطوات التنفيذية.





