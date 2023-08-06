تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

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تُقام اليوم الأحد مباراة كأس الدرع الخيرية (السوبر الإنجليزي)، بالإضافة إلى مباراتين بالدور ربع النهائي من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، ومباراة واحدة بدور الـ16 من كأس العالم للسيدات.

وتقدم بوابة «الشروق» خلال السطور المقبلة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

كأس الدرع الخيرية

مانشستر سيتي × أرسنال الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

كأس الملك سلمان للأندية الأبطال

الرجاء الرياضي المغربي × النصر السعودي الساعة السادسة مساء على قناة SSC1 HD

الشباب السعودي × الوحدة الإماراتي الساعة التاسعة مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD

كأس العالم للسيدات

السويد × الولايات المتحدة الأمريكية الساعة الثانية عشر ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مباريات ودية

توتنهام هوتسبير × شاختار دونيتسك الساعة الرابعة عصرا

مانشستر يونايتد × أتلتيك بلباو الساعة السادسة مساء