مستشار سابق للبنك الدولي: مصر تتعامل بشمولية في التخطيط للملف الاقتصادي

قال عمرو صالح مستشار البنك الدولي السابق، إن مصر تتعامل بشمولية في التخطيط للملف الاقتصادي، وهو ما يظهر في الاجتماعات التي يعقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنّ مصر لها علاقات متنوعة من أجل التنمية الاقتصادية وهو ما ظهر أيضا في جولات الرئيس الأخيرة كذلك زيارات رؤساء الدول لمصر مثل زيارة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد لمدينة العلمين.

ونوه بأن الرئيس السيسي وجه بأن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي على جناحين وهما الاقتصادي والاجتماعي، لافتا إلى أنه لابد من وجود سياسات اجتماعية بجانب السياسات الاقتصادية لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة منذ عام 2016.

وأوضح أن الاتفاق مع صندوق النقد، تضمَّن أن يكون سعر الصرف مرن، مؤكدا أنه لا يوجد تثبيت لسعر الصرف لكن هناك مرونة في السعر.