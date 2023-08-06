مقتل 15 شخصا وإصابة 50 آخرين إثر انقلاب قطار في باكستان

لقى ما لا يقل عن 15 راكبا حتفهم وأصيب 50 آخرون؛ إثر انقلاب عشر عربات من قطار سريع متجه إلى مدينة هافيليان بإقليم خيبر باختونخوا بالقرب من محطة ساهارا للسكة الحديد، التي تقع ما بين شاهزادبور و نوابشاه اليوم الأحد.

ويشار إلى أن حوادث القطارات شائعة الحدوث في باكستان، وتودي الحوادث بحياة مئات الآلاف وتسفر عن إصابة العشرات، ولكن السلطات تخفق في اتخاذ إجراءات لمنع تكرار حدوث الحوادث.

وذكرت قناة جيو الباكستانية، أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى في نوابشاه، ويخشى العثور على مزيد من المصابين.

وقال المسئولون إنه لم يعرف بعد سبب الحادث.