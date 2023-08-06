فلومينينسي يفوز على بالميراس في الدوري البرازيلي

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فاز فريق فلومينينسي على ضيفه بالميراس 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت (صباح الأحد بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري البرازيلي.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز جوياس على فورتاليزا 1 / صفر، وتعادل إنترناسيونال مع كورينثيانز 2/2.

وسجل هدفي فلومينينسي جون أرياس في الدقيقة 15 من ركلة جزاء وجون كينيدي في الدقيقة 58، فيما سجل هدف بالميراس جوستافو جوميز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد لي لي لاعب فلومينينسي في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

ورفع فلومينينسي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة أمام بالميراس، صاحب المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، فاز جوياس على فورتاليزا بهدف نظيف أحرزه توبياس فيجويريدو، لاعب فورتاليزا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 53.

ورفع جوياس رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد فورتاليزا عند 23 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثالثة، تعادل إنترناسيونال مع كورينثيانز 2/2.

وسجل هدفي إنترناسيونال برونو هنريكي ولويز أدريانو في الدقيقتين 18 والتاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدفي كورينثيانز ريناتو أجوستو في الدقيقة 13 وفابيو سانتوس روميو في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد كارلوس بينيا لاعب إنترناسيونال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع إنترناسيونال رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر، كما رفع كورينثيانز رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع عشر.