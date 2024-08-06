قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء، إن سائق سيارة أجرة صدم مجموعة من النساء أثناء قيادة السيارة بسرعة كبيرة، مما تسبب في إصابة خمس سيدات ورجل.

وقاد سائق السيارة الأجرة (44 عاما) وهو من مدينة فيلبيرت، على بعد نحو 60 كيلومترا شمال مدينة كولونيا، سيارته بسرعة كبيرة صوب النساء في البلدة القديمة في كولونيا.

وأصيب امرأتان بإصابات خطيرة كما أصيبت امرأتان بإصابات طفيفة، وفقا للشرطة ومكتب المدعي العام.

وقبيل الحادث الذي وقع في مدينة كولونيا، يبدو أن نفس السيارة الأجرة، صدمت امرأة (50 عاما) في مدينة اسن مما تسبب في إصابتها بجروح مهددة للحياة.

وحذر المحققون من أنه لم يتم التأكد تماما بعد من أن نفس السائق هو منفذ الهجومين في المدينتين القريبتين من بعضهما البعض.

وانطلق نادل في مصنع للجعة شهد الحادث في كولونيا يعدو على قدميه لملاحقة السيارة، مما دفع سائق السيارة الأجرة إلى محاولة دهسه أيضا، إلا أنه تفادى السيارة وأصيب بجروح طفيفة من المرآة الجانبية.

ورغم إصابته تمكن النادل من التغلب على سائق السيارة والسيطرة عليه إلى أن وصلت الشرطة.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام إنه يعتقد أن السائق مريض عقليا وتم نقله إلى مستشفى للأمراض العقلية. وأوضح محققون إن السائق ربما كان تحت تأثير الكوكايين والحشيش.