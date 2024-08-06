جيش الاحتلال يزعم اغتيال المسئول عن عمليات تهريب الأسلحة في حماس

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، اغتيال المسئول عن عمليات تهريب الأسلحة في حماس محمد محاسنة، في قصف جوي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «محاسنة، كان يعمل على تهريب وإدخال عتاد عسكري استخدمته حركة حماس»، بحسب مزاعمه.

وادعى أن «محاسنة عمل بشكل خاص على تنفيذ عمليات التهريب عبر المجال البحري، لكنه عمل كذلك على التهريب عبر الأنفاق والمعابر الحدودية».

وفي سياق متصل، أشار إلى أن قوات الجيش العاملة في منطقة ممر وسط القطاع، تحت قيادة الفرقة 252، قضت على حوالي 20 عنصرا تابعا لحماس بمعارك وجهًا لوجه وغارات شنها سلاح الجو، وفقًا لادعاءاته.

وبحسب مزاعمه، لفت إلى أن «قوات الفرقة 162 تواصل نشاطها في منطقة رفح، حيث قضت خلال آخر 24 ساعة على أكثر من 25 عنصرا تابعا لحماس».

وواصل ادعاءاته بالقول إن «القوات قضت على حوالي 10 عناصر تابعين لحماس، شكلوا تهديدًا للقوات، في حين دمرت قطعة جوية تابعة لسلاح الجو عدة بنى تحتية للحركة».