تقرير: إصابة 16 جنديا إسرائيليا خلال يوم

أفادت معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بإصابة 16 جنديا بينهم 14 بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع الإجمالي المعلن عنه إلى 4 آلاف و272، منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر الماضي.

ووفق معطيات جيش الاحتلال، فإن 14 جنديا أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة، دون أن يحدد مواقع إصابة البقية، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وتوضح بيانات الجيش أنه يتلقى حاليا العلاج 29 جنديا بحالة خطيرة و179 بحالة متوسطة و5 بحالة طفيفة.

وطبقا للمعطيات، فإن 689 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر بينهم 329 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "سما" الفلسطينية بإصابة 17 إسرائيليا بجروح حرجة إثر سقوط طائرة بدون طيار في بلدة مزرعة بالجليل الغربي. وأعلنت إذاعة الجيش إصابة إسرائيليين بشظايا صاروخ في الجليل الغربي.