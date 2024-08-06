مدينة ليون الفرنسية تتصدى لموجة الحر بتوزيع تذاكر سينما مجانية للسكان

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تواجه مدينة ليون، ثالث أكبر مدينة في فرنسا، درجات حرارة مرتفعة للغاية، وتقدم تذاكر سينما مجانية للسكان المؤهلين، بهدف التخفيف عليهم من الحرارة في دور السينما المكيفة.

وقال عمدة ليون، جريجوري دوسيه: "في مواجهة الحرارة الشديدة، لسنا جميعا على قدم المساواة. ولكي يتمكن الجميع من الوصول إلى الأماكن الباردة الضرورية، تقوم مدينة ليون بتوزيع تذاكر سينما مجانية."

ويحتاج السكان إلى إظهار دليل على تلقيهم لمزايا الضمان الاجتماعي أو دعم الأسرة ليكونوا مؤهلين للحصول على التذاكر المجانية.

يشار إلى أن العديد من مباني الإسكان الاجتماعي في فرنسا، ليست محمية بشكل كاف ضد الحرارة.

وخلال موجات الحر، يوفر اثنان من متاحف المدينة دخولا مجانيا للجميع. بالإضافة إلى ذلك، تمدد المدينة ساعات عمل المسابح والحدائق. ويتم أيضا توفير مظلات وأنظمة رش المياه للتبريد في ثلاثة مواقع خلال فصل الصيف.

وفي ليون، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 34 درجة مئوية هذا الأسبوع.