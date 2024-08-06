طهران تنفي اعتقال أي مشتبهين إيرانيين في جريمة اغتيال إسماعيل هنية

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- طهران ستعمل على ملاحقة الولايات المتحدة قضائيا في الأروقة الدولية



نفى المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانكير، اعتقال أي مشتبهين في جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مؤكدا أن المتداول حول حالات الاعتقال «مجرد شائعات».

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم» للأنباء، صباح الثلاثاء، أضاف جهانكير، خلال مؤتمر صحفي: «كل الشائعات حول توقيفات في الداخل الإيراني كاذبة، ولم يتم توقيف أي شخص في ملف اغتيال إسماعيل هنية».

وأكد أن «إيران سترد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس، وستوظف كل قدراتها الداخلية والدولية لهذا الشأن».

وأشار إلى أن طهران ستعمل على ملاحقة الولايات المتحدة قضائيا في الأروقة الدولية، جراء دعمها لـ«الكيان الصهيوني»، بحسب تعبيره.

وذكر أن «المزاعم الأمريكية حول السلام كاذبة»، قائلًا إن «واشنطن تدعم وتدير الجرائم الإسرائيلية والانقلابات العسكرية».