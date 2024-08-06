النمسا: نشطاء «الجيل الأخير» يلغون احتجاجاتهم ولا يرون بصيص أمل في النجاح

أعلن نشطاء من جماعة المناخ "الجيل الأخير" في النمسا، اليوم الثلاثاء ، إلغاء احتجاجاتهم.

وقالت الجماعة في بيان اليوم الثلاثاء: "لم نعد نرى بصيص أمل في تحقيق النجاح" .

يشار إلى أن الجماعة ظلت لمدة عامين ونصف، تحاول إقناع الحكومة، التي تضم حزب الشعب النمساوي المحافظ وحزب الخضر، والمواطنين بالعزوف عن استخدام الوقود الأحفوري عبر مجموعة متنوعة من الحملات.

وأدركت الجماعة الآن، أن " النمسا تريد أن تظل جاهلة فيما يتعلق بالوقود الأحفوري ، ومن ثم تقبل مسؤوليتها الجزئية عن وفاة المليارات من الأشخاص".

ورغم ذلك، أضافت "الجيل الأخير"، أن نهاية الحملة لا تعني عدم تنظيم المزيد من الاحتجاجات المناخية في النمسا - ولكنها ستقام تحت اسم جديد.